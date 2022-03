Est-ce moi que tu cherches? Théâtre le Galpon Petit-Lancy Catégorie d’évènement: Petit-Lancy

Est-ce moi que tu cherches?

du jeudi 21 avril au samedi 21 mai

Pour cette création, je m’immergerai dans un bassin rempli d’eau, évoquant un puits sans fond et avec la lumière, la musique, j’emmènerai le spectateur dans un « ailleurs ». Avec mon humeur du moment, je dirai que la création est aussi un aveu d’impuissance qui m’emmène « ailleurs ».

25F Tarif de soutien 22F Plein tarif 15F OCE, AVS, AI, 10F Professionnels des arts de la scène, Le mercredi (sauf exceptions) : entrée à prix libre

Théâtre le Galpon Route des Péniches 2, 1213 Petit-Lancy

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-21T20:00:00 2022-04-21T21:00:00;2022-04-22T20:00:00 2022-04-22T21:00:00;2022-04-23T20:00:00 2022-04-23T21:00:00;2022-04-24T18:00:00 2022-04-24T19:00:00;2022-04-26T20:00:00 2022-04-26T21:00:00;2022-04-27T20:00:00 2022-04-27T21:00:00;2022-04-28T20:00:00 2022-04-28T21:00:00;2022-04-29T20:00:00 2022-04-29T21:00:00;2022-04-30T20:00:00 2022-04-30T21:00:00;2022-05-05T20:00:00 2022-05-05T21:00:00;2022-05-06T20:00:00 2022-05-06T21:00:00;2022-05-07T20:00:00 2022-05-07T21:00:00;2022-05-12T20:00:00 2022-05-12T21:00:00;2022-05-13T20:00:00 2022-05-13T21:00:00;2022-05-14T20:00:00 2022-05-14T21:00:00;2022-05-19T20:00:00 2022-05-19T21:00:00;2022-05-20T20:00:00 2022-05-20T21:00:00;2022-05-21T20:00:00 2022-05-21T21:00:00

