Est au delà… de Jean-Christophe Boclé Le Regard du Cygne Paris, 7 novembre 2023, Paris.

Le mardi 07 novembre 2023

de 16h00 à 17h00

.Tout public. gratuit

Gratuit sur réservation

Dans cette répétition publique, le chorégraphe Jean-Christophe Boclé œuvre à ouvrir un espace compositionnel partagé entre danse et musique live.

RÉPÉTITION PUBLIQUE

Prenant appui sur la métaphore de l’ADN, les interprètes sont porteurs de séquences chorégraphiques à la fois communes et singulières. Les processus d’élaboration de ces séquences ont été partagés avec le compositeur Orlando Bass pour isoler et développer harmonies et rythmes à partir de La Barcarolle de Chopin, elle même support du matériel dansé. Avec …Est au-delà… le chorégraphe Jean-Christophe Boclé œuvre à ouvrir un espace compositionnel partagé entre danse et musique live dans un environnement où tout acte est une acceptation du vivant, un bien commun à préserver.

JEAN-CHRISTOPHE BOCLÉ se forme à la danse classique CNSMDP et étudie l’écriture du mouvement Laban à Paris, Londres et New-York. D’abord interprète, il fonde EKTOS en 1995 signant une vingtaine de créations et différents projets de recherche en danse

Le Regard du Cygne 210 Rue de Belleville 75020 Paris

Contact : https://leregarducygne.com/repetition-publique-jean-christophe-bocle-%f0%9d%90%b8%f0%9d%91%a0%f0%9d%91%a1-%f0%9d%91%8e%f0%9d%91%a2-%f0%9d%91%91%f0%9d%91%92%f0%9d%91%99%f0%9d%91%8e/ +33143585593 info@leregarducygne.com

Laurent Paillier