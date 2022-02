Essor Basque – Trophée de l’essor Mauléon-Licharre Mauléon-Licharre Catégories d’évènement: Mauléon-Licharre

Pyrénées-Atlantiques

Essor Basque – Trophée de l’essor Mauléon-Licharre, 13 février 2022, Mauléon-Licharre. Essor Basque – Trophée de l’essor Rue de la Navarre Mauléon-Licharre Mauléon-Licharre

2022-02-13 – 2022-02-13 Rue de la Navarre Mauléon-Licharre

Mauléon-Licharre Pyrénées-Atlantiques Mauléon-Licharre 47 ans déjà …Et en se retournant pour jeter un coup d’œil sur la route parcourue avec le peloton de l’Essor .. il y a une belle histoire. Celle de ces amateurs venus participer à ces courses à vélo du début de saison en Pays Basque, inconnus à l’époque et révélés au grand public quelques mois plus tard sur les routes du Tour de France..

Le programme de l’Essor Basque 2022 :

05/02 – Ep. 1 : Boucles de l’Essor – Boucau-Tarnos

06/02 – Ep. 2 : Circuit de l’Essor – Cam­bo-Cambo

11/02 – Ep. 3 : Tour de Basse-Navarre – St Palais-Saint-Palais

12/02 – Ep. 4 : Ronde du Pays Basque St Jean le vieux – Saint-Jean-Pied-de-Port

