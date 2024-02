Essor Basque Trophée de l’essor Rue de la Navarre Mauléon-Licharre, dimanche 11 février 2024.

La 49e édition de l’Essor Basque réunit, cette année encore, deux cents concurrents et trente équipes ; une douzaine de nationalités y sont représentées.

Ces boucles de l’essor ouvrent chaque année la saison du cyclisme amateur et ont permis de découvrir de nombreux talents qui ont su se faire une place dans ce sport exigeant.

Cinq journées de course réparties sur huit jours dont voici le programme

03/02 Ep. 1 Boucles de l’Essor Boucau-Tarnos

04/02 Ep. 2 Circuit de l’Essor Souraïde-Cambo

0902 Ep. 3 Tour de Basse-Navarre Saint-Palais-Saint-Palais

10/02 Ep. 4 Ronde du Pays Basque Saint-Jean-le-vieux Saint-Jean-Pied-de-Port

11/02 Ep. 5 Cyclosportive de l’essor basque Trophée de l’Essor Mauléon Mauléon. .

Début : 2024-02-11 09:00:00

fin : 2024-02-11 12:00:00

Mauléon-Licharre

64130 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

