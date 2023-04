SPECTACLE – VOIX DANSANTES 10 rue Parmentier, 4 mai 2023, Essey-lès-Nancy.

L’Ensemble vocal « Expressions » dirigé par Nicole Schneider et Hélène Wagner, la Compagnie de danse contemporaine « Averses » dirigée par Sylvie Métaizeau présentent « Voix dansantes ». Un moment musical et chorégraphique.

A l’occasion du festival « Essey-chantant » 2023, L’ensemble vocal ascéen « Expressions » invite la compagnie nancéenne de danse contemporaine « Averses » à partager en public un moment musical et chorégraphique appuyé sur les principes minimalistes de répétition, de phasage, de

déphasage, d’accord (ou de désaccord)

Œuvres de Ola Gjleilo/ Georges Aperghis/ Terry Riley/ Erik Satie / Mérédith Monk/ Philip Glass/ John Cage. Tout public

Jeudi 2023-05-04 à 20:30:00 ; fin : 2023-05-04 21:30:00. 0 EUR.

10 rue Parmentier Salle Maringer

Essey-lès-Nancy 54270 Meurthe-et-Moselle Grand Est



The vocal ensemble » Expressions » directed by Nicole Schneider and Hélène Wagner, the contemporary dance company » Averses » directed by Sylvie Métaizeau present » Voix dansantes « . A musical and choreographic moment.

On the occasion of the festival » Essey-chant » 2023, the Ascean vocal ensemble » Expressions » invites the Nancy contemporary dance company » Averses » to share a musical and choreographic moment based on the minimalist principles of repetition, phasing, dephasing, chording

of repetition, phasing, dephasing, agreement (or disagreement)

works by Ola Gjleilo/ Georges Aperghis/ Terry Riley/ Erik Satie/ Mérédith Monk/ Philip Glass/ John Cage

El conjunto vocal « Expressions », dirigido por Nicole Schneider y Hélène Wagner, y la compañía de danza contemporánea « Averses », dirigida por Sylvie Métaizeau, presentan « Voix dansantes ». Un momento musical y coreográfico.

Con motivo del festival « Essey-chant » 2023, el conjunto vocal « Expressions » de Ascean invita a la compañía de danza contemporánea « Averses » de Nancy a compartir un momento musical y coreográfico basado en los principios minimalistas de repetición, desfase, dephasing, chording (en el caso del festival « Voix Dansantes »), y

de repetición, desfase, dephasing, concordancia (o discordancia)

obras de Ola Gjleilo/ Georges Aperghis/ Terry Riley/ Erik Satie/ Mérédith Monk/ Philip Glass/ John Cage

Das Vokalensemble « Expressions » unter der Leitung von Nicole Schneider und Hélène Wagner und die zeitgenössische Tanzkompanie « Averses » unter der Leitung von Sylvie Métaizeau präsentieren « Voix dansantes » (Tanzende Stimmen). Ein musikalischer und choreografischer Moment.

Anlässlich des Festivals « Essey-chantant » 2023 lädt das Vokalensemble « Expressions » aus Ascéen die zeitgenössische Tanzkompanie « Averses » aus Nancy ein, einen musikalischen und choreografischen Moment vor Publikum zu teilen, der auf den minimalistischen Prinzipien der Wiederholung, der Phasierung, des « Averses » und des « Averses » beruht

phasenverschiebung, Übereinstimmung (oder Nichtübereinstimmung)

werke von Ola Gjleilo/ Georges Aperghis/ Terry Riley/ Erik Satie/ Mérédith Monk/ Philip Glass/ John Cage

Mise à jour le 2023-04-12 par DESTINATION NANCY