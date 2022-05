ESSEY CHANTANT – CONFÉRENCE – NANCY L’EXPÉRIENCE MUSIQUE Essey-lès-Nancy Essey-lès-Nancy Catégories d’évènement: Essey-lès-Nancy

Essey-lès-Nancy Meurthe-et-Moselle Essey Chantant vous propose mardi 24 mai à 18h30, salle Maringer, une conférence de Syned Tonetta, autour de son livre Nancy l’expérience musique, véritable plongée dans l’histoire des scènes musicales nancéiennes. Denis Attenot, de son vrai nom, revient avec une précision d’orfèvre sur la petite et la grande histoire de la création locale et ses acteurs de 1961 à 2021. Vous y découvrirez les concerts qui ont marqué la ville, qu’ils soient jazz, rock, blues, électro, rap…

L’auteur en profitera pour vous dédicacer son ouvrage ainsi que le précédent consacré au célèbre pub toulois “Chez Paulette” Entrée libre, sans réservation +33 6 26 60 45 43 http://esseychantant.com/ ville d’Essey-les-Nancy

