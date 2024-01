1er vide-greniers de l’Association de Parents d’Elèves Source de l’Armançon Essey, dimanche 19 mai 2024.

1er vide-greniers de l’Association de Parents d’Elèves Source de l’Armançon Essey Côte-d’Or

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-19 07:00:00

fin : 2024-05-19 18:00:00

L’Association des Parents d’élèves Source de l’Armançon organise son premier vide-greniers à Essey le dimanche 19 mai 2024, rue des marchandises.

Entrée gratuite pour les exposants et les visiteurs. Petite restauration, buvette et tombola. Toutes les recettes seront au profit des écoles d’Essey, Meilly sur Rouvres et Sainte Sabine.

Venez nombreux nous rendre visite!

.

Rue des Marchandises

Essey 21320 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté apesourcedelarmancon@gmail.com



