Belvédère de la Frête Arbez Esserval-Tartre, 1 juillet 2023, Esserval-Tartre.

Esserval-Tartre,Jura

De ce lieu méconnu, une vue spectaculaire s’offre à vous sur le massif de la Haute Joux, le plateau de Nozeroy et ses nombreux villages..

Esserval-Tartre 39250 Jura Bourgogne-Franche-Comté



From this little-known spot, you can enjoy a spectacular view of the Haute Joux massif, the Nozeroy plateau and its many villages.

Desde este lugar poco conocido, podrá disfrutar de una vista espectacular del macizo de Haute Joux, la meseta de Nozeroy y sus numerosos pueblos.

Von diesem unbekannten Ort aus bietet sich Ihnen ein spektakulärer Blick auf das Massiv Haute Joux, das Plateau de Nozeroy und seine zahlreichen Dö…

