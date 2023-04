VIDE GRENIER Rue des Clercs Essegney Catégories d’Évènement: Essegney

VIDE GRENIER Rue des Clercs, 11 juin 2023, Essegney. Le comité des fêtes organise son Vide-grenier.

Tarif pour les exposants :

– 2,50€ le mètre linéaire

– 22,00€ les 10 mètres Snack / Buvette sur place. Tout public

Dimanche 2023-06-11 à 06:30:00 ; fin : 2023-06-11 18:00:00. 0 EUR.

The festival committee organizes its garage sale.

Rate for exhibitors :

– 2,50? per linear meter

– 22,00? per 10 meters Snack / refreshment bar on the spot El comité del festival organiza su venta de garaje.

Precio para los expositores :

– 2,50? por metro lineal

– 22,00? por 10 metros Snack / bar de refrescos in situ Das Festkomitee organisiert seinen Vide-grenier (Flohmarkt).

Preis für Aussteller:

– 2,50? pro laufendem Meter

– 22,00? für 10 Meter Snacks und Getränke vor Ort Mise à jour le 2023-04-14 par OT EPINAL ET SA REGION

