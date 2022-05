Mercredis de la Roche aux Fées 2019 Site de la Roche aux Fées 35150 Essé Essé Catégories d’évènement: Esse

Mercredis de la Roche aux Fées 2019 Site de la Roche aux Fées 35150 Essé, 31 juillet 2019 17:15, Essé. 31 juillet – 14 août 2019, les mercredis Sur place Balade sur inscription. Tarifs : 5€ / 3 € pour les enfants de 6 à 12 ans / gratuit – de 6 ans https://www.vostickets.net/billet?ID=ROCHE_AUX_FEES_TOURISME, 0 820 205 235, info.tourisme@ccprf.fr Les 31 juillet, 7 et 14 août, des animations variées vous attendent dans le magnifique cadre qu’est la Roche aux Fées : balade, marché et spectacle, il y en a pour tous les goûts et tous les âges ! Chaque été, vivez une expérience festive pendant 3 mercredis ! Les 31 juillet, 7 et 14 août, des animations riches et variées vous attendent dans le magnifique cadre qu’est la Roche aux Fées : balade, marché et spectacle, il y en a pour tous les goûts et tous les âges ! Sans oublier, l’apéro-concert qui vous accompagne sur le marché pour une ambiance musicale et conviviale ! La Roche aux Fées, témoin des civilisations préhistoriques à nos jours, devient chaque été une grande scène où se jouent des spectacles pour toute la famille. Cette année, des animations riches et variées vous attendent dans le cadre verdoyant de la Roche aux Fées avec un décor artistique et un apéro-concert apportant une ambiance chaleureuse sur le site. Faîtes le plein de sensations et de moments conviviaux durant 3 mercredis avec des artistes surprenants, insolites ou plus traditionnels. Venus d’horizons différents, ils se succéderont pour des soirées thématiques : Cirque : spectacle du Collectif Kaboum dans une carriole de bric et de broc ;

spectacle du Collectif Kaboum dans une carriole de bric et de broc ; Eau : spectacle d’un duo clownesque dans une piscine gonflable ;

spectacle d'un duo clownesque dans une piscine gonflable ; Danse rythmée : spectacle de 2 body-percussionnistes-jongleurs et un musicien multi-instrumentiste, Pour les plus gourmands, une quinzaine de producteurs de terroir vous régaleront sur le marché de pays. Un rendez-vous estival à ne pas manquer ! Informations pratiques : Les 31 juillet, 7 et 14 août de 17h15 à 22h30 . Site de La Roche aux Fées – 35150 Essé Réservation pour les balades : 0 820 205 235 ou info.tourisme@ccprf.fr Billetterie en ligne : https://www.vostickets.net/billet?ID=ROCHE_AUX_FEES_TOURISME Tarifs : 5€ / 3 € pour les enfants de 6 à 12 ans / gratuit – de 6 ans

mercredi 7 août 2019 – 17h15 à 22h00

mercredi 14 août 2019 – 17h15 à 22h00

