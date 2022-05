L’architecte solaire // Solstice d’hiver La Roche aux fées, Essé Essé Catégories d’évènement: Esse

L’architecte solaire // Solstice d’hiver La Roche aux fées, Essé, 21 décembre 2018 19:00, Essé. Vendredi 21 décembre 2018, 19h00 Sur place Plein : 5 € Réduit : 3 € Gratuit – 6ans 0299436487, http://www.vostickets.com/LA_ROCHE_AUX_FEES, info.tourisme@ccprf.fr Un spectacle familial qui nous montre le dolmen sous un nouveau jour ! En ce jour particulier, le plus court de l’année, le premier rayon de soleil se lève face à l’entrée du monument et révèle toute la magie de la Roche aux Fées. Pour le célébrer, un spectacle pyrotechnique haut en couleur et en émotion vous est proposé, rythmé par la belle histoire de l’Architecte Solaire raconté par Doé. « Un soir, l’architecte monte sur la colline. La communauté lui a confié un travail important. Bâtir le monument qui accueillera les ancêtres. Avec sa fille, il aligne de petits cailloux sur le sol. Dans quelques temps, ils seront remplacés par de lourds blocs de pierres. Alors, le jour du solstice d’hiver arrivera et le soleil sera au rendez-vous pour remplir sa mission. » Autour du spectacle Lever du soleil : 8h52

Visite guidée de la Roche aux Fées : 9h

Mise en lumière du mégalithe : à partir de 17h

Conférence : 18 h

Le mystère du solstice et la composition géologique des roches, par André Corre du CERAPAR

Vin chaud et petite restauration : pendant la soirée La Roche aux fées, Essé roche aux fées, essé 35150 Essé Ille-et-Vilaine vendredi 21 décembre 2018 – 19h00 à 20h00

