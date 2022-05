MARCHÉ À LA FERME À ESSÉ Essé – le Rozay, 29 septembre 2019 09:00, Essé.

Journée festive autour du fournil de Fagots et Froment avec marché à la ferme, grand bal populaire et animatins pour les enfants

Un dimanche à la campagne… pas comme les autres

Développer les circuits courts et la vente directe de produits frais de qualité : c’est une évidence pour Fagots & froment, boulangerie à la ferme et biologique, et le Panier des Fées, magasin de producteurs qui y est associé. Implantées l’une et l’autre à Essé, les deux entreprises organisent tous les deux ans un marché à la ferme auxquels participent assidûment une quarantaine de producteurs d’Ille-et-Vilaine. L’occasion pour les 5 000 visiteurs attendus de déguster de nouvelles saveurs de l’automne et d’en remplir leur panier :

Mais ce marché à la ferme est bien plus qu’un marché : le temps d’une journée, familles et amis présents pourront aussi s’essayer aux différentes animations proposées : atelier pain pour les enfants, visites du fournil, bal musette et jazzy à la fois, grimpe d’arbres ou encore rallye paysan dans la campagne environnante (cf. programme dans flyer ci-joint).

À deux pas du site mégalithique de la Roche-Aux-Fées, les visiteurs auront aussi la liberté de se restaurer à toute heure avec au menu, des produits simples et faits maison : tartines et gâteaux cuits au feu de bois, frites paysannes, galettes saucisses et crêpes. Ne ratez pas ce grand moment de convivialité !

À propos de Fagots & Froment : née d’une passion pour le bon goût et le bien manger, l’activité de l’entreprise familiale a démarré il y a 40 ans, initiée par Louis et Marie-France Rozé. Leurs enfants ont pris la relève en 2004 avec, d’une part, une boulangerie à la ferme dirigée par Béatrice Rozé, d’autre part, une exploitation agricole gérée par Pierre Rozé et son associé Sébastien Hivert qui, parallèlement à leur élevage (race à viande Parthenaise), cultivent et fournissent en blé biologique Fagots & Froment.

Le pain, principalement pétri à la main et cuit au feu de bois, est aujourd’hui distribué :

• sur 24 marchés par semaine en Ille-et-Vilaine, à Rennes, Vitré, Saint-Malo, Bruz…

• dans une cinquantaine de grandes et moyennes surfaces de la région ;

• en restauration scolaire, notamment dans les cantines de la Ville de Rennes ;

• dans des foires et salons.

Ces dernières années, Fagots & froment s’est beaucoup développé et diversifié : production de différents pains et gâteaux, distribution dans un nombre croissant de points de vente, construction de nouveaux fours et ateliers de pâtisserie, ouverture d’un magasin de producteurs…

