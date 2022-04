Essayez le massage shiatsu Cabinet Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Essayez le massage shiatsu Cabinet, 7 avril 2022, Paris. . payant 70 euros

Deuxième médecine au Japon, le massage shiatsu que je pratique est une technique corporelle basée sur la médecine traditionnelle chinoise. Chaque séance s’effectue en fonction des besoins de la personne et procède de pressions effectuées avec les mains sur le corps du recevant ainsi que d’étirements doux pour finir par une séance de moxibustion (acupuncture faite non pas avec des aiguilles mais en utilisant la chaleur dégagée par les moxas – bâtonnets d’armoise ou d’encens – sur des points d’acupunctures). Les bienfaits d’une séance se font ressentirent sur les système osseux, digestifs, endocriniens (stress, sommeil, cycles menstruels, etc.), lymphatique. Je me déplace également à domicile et reçois à Paris 18. Cabinet 11 rue Pastourelle 75003 Paris Contact : 0664378607 benjamincurtet@hotmail.com https://shiatsutherapeutique.com/

