Essayez La Nièvre à Paris Gare St Lazare (Cours de Rome), 6 avril 2023, Paris. Le jeudi 06 avril 2023

de 08h30 à 19h00

.Tout public. gratuit

Venez rencontrer les acteurs qui font la Nièvre le 6 avril 2023 de 08h30 à 19h. Événement à ne pas rater ! A tous les Parisien(e)s qui souhaitent changer de vie, qui cherchent des opportunités d’emplois et de business, voici l’événement à ne surtout pas rater ! => La Nièvre s’installe à Paris pendant une journée pour vous rencontrer sur 2 sites : À Paris Gare St Lazare (cours de Rome) et à Paris La Défense (devant le Cnit) Venez rencontrer les acteurs qui font la Nièvre le 6 avril 2023 de 08h30 à 19h. De nombreuses expériences immersives vous attendent : Visite à 360° avec casque VR

Défi fun à vélo

Dégustations de produits locaux

Massages et soins thermaux

Démonstration de savoir-faire locaux Des chefs d’entreprise et les organismes d’accueil et d’accompagnement économiques répondront à toutes vos questions sur le département. Pour plus d’informations, retrouvez-nous sur essayezlanièvre.com. N’hésitez pas à taguer vos amis et à partager l’invitation ! Gare St Lazare (Cours de Rome) 13 Rue d’Amsterdam 75008 Paris Contact : +33 3 86 36 39 80 info@essayezlanievre.fr https://www.facebook.com/essayezlanievre https://www.facebook.com/essayezlanievre

