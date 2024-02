Essayages La Traverse Marseille Marseille 7e Arrondissement, samedi 17 février 2024.

Essayages La Traverse Marseille

Exposition collective

Essayages est un moment intime d’ajustement morphologique entre un corps et un vêtement. Ce processus d’ajustement révèle les multiples facettes du vêtement en tant qu’élément architectural en constante évolution, capable de se métamorphoser pour épouser les contours changeants du corps.



L’exposition «Essayages» propose une exploration de l’interaction entre le corps humain et le vêtement, questionnant les frontières conventionnelles entre ses entités. En réunissant des artistes ayant des parcours uniques au sein de l’industrie de la mode, cette exposition offre un regard privilégié sur la relation complexe entre le vêtement, le corps et son environnement.

Chaque artiste apporte une perspective distinctive, forgée par son expérience professionnelle dans le monde de la mode. Cette discipline quotidienne de travail au contact avec des vêtements les a dotés d’une sensibilité particulière envers ces objets, les voyant non comme des produits de consommation, mais comme des instruments de réflexion et outils de travail.

À travers cette exposition, les visiteurs sont invités à remettre en question les frontières traditionnelles entre le corps, le vêtement et leur environnement, explorant les interactions et les mutations qui surviennent lorsque ces entités entrent en contact.



«Essayages» offre ainsi une expérience artistique, où la mode devient le catalyseur d’une réflexion profonde sur l’identité, la transformation et la perception de soi.

Ania Martchenko a travaillé à la Maison Martin Margiela en tant que scénographe d’exposition et architecte d’intérieur, et a également été mannequin pour la maison. Par la suite, elle a collaboré à divers projets internationaux axés sur l’art contemporain, le théâtre et la mode, notamment à la scénographie de productions à Moscou et d’expositions telles que la rétrospective Martin Margiela à Paris. Ces dernières années, elle a contribué à des expositions à Pékin, Séoul et Anvers. Au-delà des musées, Ania collabore avec des marques de luxe telles que Hermès et JM Weston sur des concepts d’intérieur et la conception d’événements.

Antonin Simon Giraudet, artisan, artiste et designer, est diplômé en Design Vêtement à l’ENSAD en 2017. Il travaille depuis 2019 avec Olivier Saillard, notamment sur les performances coutures. Sa recherche textile et son application au corps induisent des collaborations avec le monde du spectacle, de la photo et de la réalisation de film, comme, notamment les décors et costumes des films de Fredj Moussa, ou le travail en duo avec Balthazar Heisch. .

La Traverse Marseille 16 Traverse Saint Hélène

Marseille 7e Arrondissement 13007

17 février 2024

18 février 2024



