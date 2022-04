Essais de Saint Eloi Maillane Maillane Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Maillane Bouches-du-Rhône 20 20 Essais de Saint Eloi :

18h30 : Chemin des Valettes

20h : Centre Frédéric Mistral, apéritif et repas (rouille sétoise). Payant.



