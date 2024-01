MACBETH Essaion de Paris Paris, vendredi 14 juin 2024.

Le poison de l’ambition est un crime avant l’heure d’être roi.Sur scène un homme-orchestre s’empare du récit avec force dans une mise en scène percutante.Macbeth, chef de l’armée écossaise, reçoit la prédiction des trois sœurs du destin qu’il deviendra roi. Comme dans « Game of Thrones » amour et guerre, sorcières et fantômes, intrigues et passions, meurtre et folie nous livrent Shakespeare dans tous ses états.Auteur : William ShakespeareMise en scène et adaptation : Philippe NicaudDistribution : Philippe NicaudDurée : 70 mnExtraits de presse : Philippe Nicaud a conçu un seul en scène aussi original qu’inédit aussi musical que théâtral d’une vraie modernité. Les personnages s’enchainent sans confusion. Mention particulière pour les trois sorcières. Mais il est surtout un Macbeth magistral. Froggy’s delightMacbeth, un palpitant conte rock délivré avec maestria. Le salon de la comtesseUne des plus belles histoires de Shakespeare revisitée dans une performance menée avec brio, humour et modernité. Frida Morrone – La galerie du spectacleUn pari un peu fou, une prouesse originale. Macbeth concentré dans un seul en scène musical comme un conte moderne. Une mise en scène au minimalisme épuré et au rythme haletant, tellement fidèle à la foisonnante démesure shakespearienne.. TV Ton That.

Tarif : 14.00 – 27.50 euros.

Début : 2024-06-14 à 19:15

Réservez votre billet ici

Essaion de Paris 6 rue Pierre au Lard 75004 Paris 75