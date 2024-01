PIERRE ET LE LOUP Essaion de Paris Paris, mercredi 24 avril 2024.

Un conteur, un musicien. Tout est prêt, que le spectacle commence ! Mais parfois les choses ne se passent pas tout à fait comme prévu !Hervé Chantemerle, conteur de son état est dans tous ses états. Youri Prokolov, musicien de renom et ami de longue date est de retour à Paris pour une série de représentations de Pierre et le Loup. Tout est prêt pour l’accueillir, mais un événement de dernière minute va tout chambouler.Spectacle enfant à partir de 5 ansDurée : 50 mnAuteur : Valentin DuhamelMise en scène : Valentin DuhamelDistribution : Pierre Jarrett, Jacques Schuler, Carmen Misaila (en alternance) La magie du bruitage opère et fascine petits et grands en quelques minutes. Nous voilà partis avec Pierre, le grand-père, un Loup, pour une nouvelle histoire inédite et originale. De l’humour, du rythme, un spectacle vivifiant pour tous, plein de rebondissements jusqu’à la fin. La Muse

Tarif : 12.00 – 17.00 euros.

Début : 2024-04-24 à 16:00

Essaion de Paris 6 rue Pierre au Lard 75004 Paris 75