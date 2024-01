LES TROIS PETITS COCHONS ? – LES TROIS PETITS COCHONS? Essaion de Paris Paris, lundi 8 avril 2024.

Spectacle enfant pour les 1-6 ansPetits cochons deviendront grands et construiront leurs maisons. Mais seront–elles assez solides pour résister au souffle du grand méchant loup ? Un spectacle jubilatoire, ponctué de ritournelles à reprendre tous en chœur, pour les tout-petits???? Adaptation et mise en scène?:?Joyce Brunet? Avec?: Elisabeth Lancou, Sarah Cotten, Sarah Gandon, Jade Molinier, Rachid Seffouh, Jean Siffermann, Albin Duvert ?Durée?: 40 mn? La presse?: «?Du sur mesure pour les enfants dès 2 ans, un spectacle très amusant…?» Lamuse «?Un spectacle joyeux et sympathique.?» Télérama Un spectacle musical plein d’humour et de surprises. Les enfants en sortent ravis. Le Parisien Un spectacle joyeux, avec des chansons à chanter en chœur avec tous les enfants. Sorties à Paris «?un spectacle gai, plein de vie!?»Le journal du Dimanche

Tarif : 12.00 – 14.00 euros.

Début : 2024-04-08 à 10:30

Essaion de Paris 6 rue Pierre au Lard 75004 Paris 75