LES CONTES DU CHAT PERCHE – LES?CONTES DU CHAT PERCHE Essaion de Paris Paris, samedi 6 avril 2024.

Spectacle musical de 5 ans à 11 ans Aventures et imbroglios se succèdent dans ces contes irrésistibles et cultes de Marcel Aymé. Des animaux doués de parole peuplent ces contes satiriques devenus cultes. Au fil des aventures et imbroglios qu’ils partagent avec Delphine et Marinette, la petite ferme où vivent les deux gamines se transforme en théâtre du monde. Un spectacle théâtral et musical pour tous. Auteur?: Marcel Aymé Mise en scène?: Thierry Jahn Distribution?: Meaghan Dendraël ou Joséphine Ropion, Charlotte Zotto ou Céline Ronté, Thierry Jahn Durée?: 60 mn Extraits de presse?: TTT Sur scène, un piano sert de paravent, d’écran… et d’instrument. Les trois comédiens, avec beaucoup de talent et quelques accessoires (chapeau melon pour le chat, gant rouge de ménage pour le coq…), font vivre cette galerie de portrait savoureux. Un régal ! Télérama 10/2011 «?Trois acteurs qui se métamorphosent au gré des scènes, des chansons rythmées par une flûte, une guitare et un piano riche en surprises, des reflexions pleines de malice et de sagesse sur la justice et la différence… il y a tout cela, et plus encore dans ce spectacle musical rondement mené?» Elle 14/09/2015 «La dimension satirique a été préservée dans cette nouvelle adaptation très drôle, vive et enlevée, ?pleine à la fois de fantaisie et de tendresse?» L’Union 18/09/2011 «?Cette adaptation inspirée, à l’esthétique réussie, permet d’accéder à l’un de nos grands auteurs. Le spectacle éveille?les enfants à toutes les formes de représentation. Ici fond et forme se trouvent réunis pour le plus grand plaisir des petits et des grands.?» Foudetheatre 11/2011 «?Humour et poésie s’accordent à merveille dans ce spectacle joliment mis en scène par Thierry Jahn. Saluons la belle énergie des trois comédiens qui font vivre cette galerie de personnages atypiques dans un décor haut en couleur. Attention de ne pas perdre le rythme, ça décoiffe !?» Pariscope 2015 «?Insolent ! L’humour féroce de Marcel Aymé fait toujours mouche. Cette adaptation astucieuse des Contes du chat perché mêle les genres (chansons, vidéo et manipulations), la petite ferme aux animaux doués de parole devient théâtre du monde… Aucun temps morts !?» Elle 20/04/2012

Tarif : 12.00 – 17.00 euros.

Début : 2024-04-06 à 14:20

Essaion de Paris 6 rue Pierre au Lard 75004 Paris 75