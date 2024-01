GRETEL ET HANSEL Essaion de Paris Paris, lundi 1 avril 2024.

Théâtre enfant de 5 à 10 ans Gretel et Hansel c’est une histoire de sorcière, de forêt, et de parents dépassés. Mais c’est aussi, et surtout, l’histoire d’une grande sœur et de son petit frère ! Alors qu’elle s’apprête à dévorer la délicieuse soupe chaude préparée par sa mère, Gretel, 13 mois, est interrompue par l’arrivée fracassante d’un nouveau venu?: Hansel, son petit frère?! La soupe est renversée, Maman crie, Hansel crie, Gretel devient grande sœur… Et les ennuis commencent?! De cette fameuse histoire racontée par les frères Grimm, Hansel et Gretel devenus grands n’ont rien oublié?: ni la forêt profonde, ni la sorcière… Depuis leur cuisine, ils replongent dans leurs souvenirs et revivent cette extraordinaire aventure drôle et terrifiante, durant laquelle ils ont appris à devenir sœur et frère. Auteur?: Suzanne Lebeau Mise en scène?: Aude Ollier Distribution?en alternance : Charlery Tricoire, Aude Ollier, Hélène Rossignol, Anthony Légal Durée?: 48 mn Extraits de presse?: TT- Avec un jeu vif, le duo de comédiens entraîne le public au cœur de cette histoire où la jalousie se joue et s’exprime aussi simplement que ce cri de la petite Gretel : « Je ne voulais pas de petit frère… Je voulais de la soupe ! » TéléramaUn coup de cœur lamuse, on s’y précipite avec les enfants dès 6 ans. Le texte est savoureux et les comédiens excellents. Le rythme est soutenu du début à la fin, alternant scènes comiques et poignantes. Des objets du quotidien sont détournés astucieusement pour servir le récit. Le jeu de lumière et l’accompagnement musical faisant le reste?! Ne ratez pas ce très beau spectacle. Enfants et parents en sortent enchantés?! Lamuse Une belle pièce qui permettra aux enfants de se familiariser avec le vrai jeu théâtral et de saisir un message qui les aidera à grandir Y’en a mare du squareLe duo exprime avec brio ces liens fraternels complexes. On plonge avec délice dans cette histoire servie par un décor coloré, où le mot « fin » apparaît sur le couvercle de la soupe, comme dans les contes . Le Parisien

