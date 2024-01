VOYAGE D’UN ARLEQUIN CONTEMPORAIN – VOYAGE D UN ARLEQUIN CONTEMPORAIN Essaion de Paris Paris, samedi 23 mars 2024.

Un seul en scène populaire dédié à toutes les personnes qui essayent de se réinventer, ailleurs.Un jeune italien, accompagné par son Arlequin personnel, quitte sa famille et son petit village perdu dans la campagne vénitienne pour partir à la recherche d’une histoire à raconter. Le garçon découvre la commedia dell’arte : un style de théâtre désuet et pourtant… ses personnages existent encore !Tout public, à partir de 12 ansAuteur : Valerio ZainaMise en scène : Valerio Zaina et François RaffenaudDistribution : Valerio ZainaDurée : 55 mnExtraits de presse :Cette quête d’identité est la fois touchante, poétique et amusante selon les moments. (…) Le comédien Valerio Zaina nous emporte avec lui avec une énergie débordante et une vitalité qui fait un bien fou. Un très bon moment.- Classique en Provence, le 7 aout 2023

Tarif : 14.00 – 22.00 euros.

Début : 2024-03-23 à 17:30

Essaion de Paris 6 rue Pierre au Lard 75004 Paris 75