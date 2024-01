LE SYNDROME D’HERCULE – LE SYNDROME D HERCULE Essaion de Paris Paris, samedi 23 mars 2024.

Une comédie mytholo-musicale pour enfants et adultes.A partir de 6 ansA quoi pourraient ressembler les 12 travaux d’Hercule au XXIème siècle ?Trophées Comédie Musicale 2023 : nomination meilleur spectacle jeune publicMlle Lapythie, hypnothérapeute, soigne grâce à la mythologie. Blaise est le patient idéal : il devra revisiter les 12 travaux d’Hercule pour se libérer de ses phobies et addictions !Auteur : Marie Courtel et Gilles SalléMise en scène : Gilles Sallé et Charlotte JouanneteauDistribution : Charlotte Jouanneteau ou Marie Courtel, Gilles Sallé ou Paul CerveraDurée : 60 mnExtraits de Presse :TT Quel est le lien entre hypnose et mythologie? Aucun a priori, et c’est justement cette incongruité qui offre à ce spectacle musical son ton résolument comique. (…) Cette fantaisie musicale allie apartés, quiproquos, changements de rythme, avec une interprétation énergique et généreuse. Télérama Spectacle aussi plaisant pour les petits que les plus grands. Chants, danses et bons mots s’alternent avec allégresse. (…) mise en scène ingénieuse(…) beaucoup d’ enthousiasme et un beau brin de voix. Un spectacle original qui permet d’apprendre tout en s’amusant. Froggy’s delightLe syndrome d’Hercule est un spectacle léger dont le sujet s’adresse à tous les publics (…)les traits d’humour et le dénouement émouvant et heureux de ce spectacle mytholo-musical(…)met à l’honneur les valeurs universelles de ténacité, dépassement de soi et d’autres qu’on vous laisse découvrir. Musical AvenueUne comédie mytholo-musicale pour tout public à partir de 8 ans et jusqu’à 90 et plus.De beaux morceaux musicaux de Gilles Sallé, jouée par Marie Courtel et Paul Cervera, un comédien jeune et talentueux. Humour, références à la pop culture, mythologie, tout ceci nous réjouit. Les artistes ont la paroleDes personnages drôles et touchants qui délivrent le message “Amusons-nous de nos névroses et assumons nos qualités et nos défauts.” Un spectacle où les enfants de 8 ans sont super intéressés, tout comme les adultes. Speed ThéâtreLe thème est intéressant, les musiques sont très réussies, jolies et entraînantes(…) accompagnées de paroles drôles et délirantes ou bien douces à certains moments. Les chroniques de Monsieur NDifférents niveaux de lecture et un spectacle familial plein d’humour et de clins d’œil pour les petits comme pour les grands délivrant au passage un joli message écologique, dans notre société marquée par (…) un rythme plus que soutenu (que l’on retrouve dans le spectacle et dans la musique). Musical et CieSpectacle jeunesse mais où les parents s’amusent aussi (…) Le spectacle est plein de fantaisie et de surprises. C’est un mélange de mythologie, d’humour, de chansons et de comédie sentimentale, avec des accessoires originaux. Le tout avec un rythme enlevé et en faisant participer le public. S’AMUSER ENSEMBLECette comédie musicale ludique, au rythme entrainant, convoque des musiques où le rock, la pop, le slam ou le rap assurent des respirations musicales entre chaque travail d’Hercule. Et le spectacle ne serait être complet sans une note d’amour.Venez nombreux rire et chanter à l’Essaïon ! SUR LES PLANCHES2 comédiens talentueux (…) oscillent entre chant, danse et comédie pour mener le combat des 12 travaux d’Hercule version 12 angoisses au 21ème siècle .On rit dès le début et on ne s’arrête plus: ça fait un bien fou! Leur complicité sur scène et leurs jeux de rôle sont tout simplement réussis! Prends ta place

