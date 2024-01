JEAN ZAY – JEAN ZAY- L HOMME COMPLET Essaion de Paris Paris, 12 mars 2024, Paris.

« Jean Zay, l’homme complet », le destin foudroyé d’un homme politique exemplaire, grande figure du Front Populaire.Jean Zay, grand ministre du Front Populaire, fut emprisonné par Vichy pendant la guerre et assassiné par la Milice en juin 1944. Son récit de captivité, dernier voyage d’une conscience exemplaire, est un éclairage saisissant sur son époque, son action visionnaire, et le tragique de son destin.Succès Avignon 2022 et 2023Le spectacle est soutenu par l’Adami dans le cadre du dispositif « Adami déclencheur » Le spectacle a reçu le label « spectacle recommandé par la Licra » 2022 et 2023 , ainsi que le label « Rue du Conservatoire »Tout public, à partir de 13 ansAuteur : Jean Zay – adaptation Xavier BéjaMise en scène : Michel CochetDistribution : Xavier BéjaDurée : 75 mn Presse :La mise en scène épurée de Michel Cochet est admirable. Xavier Béja attrape son public. Comédien caméléon, il nous fait partager la force du récit, incarne un Jean Zay attachant à la personnalité exceptionnelle. Une pièce incontournable. -Toute La CultureXavier Béja est impressionnant de justesse. La mise en scène sobre de Michel Cochet est parfaitement dosée. Quelques images d’archives et vidéo illustrent le passé de Jean Zay. Elles sont en étroite relation avec l’ambiance musicale recherchée d’Alvaro Bello. – Le Monde Libertaire Xavier Béja, comédien tout en finesse, incarne merveilleusement Jean Zay. Ne pas manquer ce spectacle poignant d’un Jean Zay ressuscité, grande figure d’émancipation et de progrès social. Un moment intense de théâtre ! SNES-FSU L’acteur figure avec brio cette élégante présence au monde : solitude, optimisme, force de vie. (… ) Xavier Béja, silhouette longiligne, compose avec sincérité un héros de notre temps.– HotelloLe comédien Xavier Béja est extraordinaire de vérité, de sensibilité, d’émotions. (…) Quelle joie d’apprendre la vie de cet homme oublié, je répète. Bon sang, Mendès France est toujours vivant dans notre tête ou dans notre cœur, et pourquoi lui n’existe plus ? – La Théâtrothèque L’interprétation de Xavier Béja est bouleversante, la création visuelle de Dominique Aru et la bande son d’Alvaro Bello sont remarquables ; la mise en scène de Michel Cochet sert aussi bien le rappel politique que le salut à la vertu. Spectacle indispensable.- La TerrasseLe comédien Xavier Béja incarne magnifiquement un Jean Zay sensible, attachant, tout en soif de vie et de liberté. de justesse. Il incarne avec brio cet homme meurtri qui, jusqu’au bout, refusa de renoncer. Une formidable leçon de présence au monde.- Le Dauphiné libéréL’impressionnant Xavier Béja transforme le plateau en chambre d’échos des tourments d’un corps diminué et d’une conscience aux idéaux inébranlables. Marianne Un texte fort (…) Le public ne s’y trompe pas, les Bravos fusent, libérant dans la salle une émotion palpable tout au long du spectacle.Coup de cœur pour cette pièce historique bouleversante. La Provence Avec les créations visuelles de Dominique Aru qui dessinent comme des représentations mentales de Jean Zay, et l’expressive bande-son d’Alvaro Bello, la mise en scène de Michel Cochet est d’une grande sobriété, d’une grande économie de moyens, d’une grande justesse.– AgoraVoxXavier Béja (…) alterne les moments de tristesse et de joie à la perfection. Il est vibrant, intelligent dans son interprétation. Il nous permet de nous rapprocher au plus près de ce grand homme. Une performance incroyable, un spectacle indispensable.- Les Noctambule d’AvignonTout ici est délicatesse et hommage à cette grande figure de l’homme politique intègre qui ne se départit jamais de son courage et de sa compassion pour l’humanité. Spectacle bouleversant et engageant. A ne pas manquer.- Licra J’ai aimé découvrir l’histoire de cet homme d’envergure pris entre quatre murs et cultivant en dépit de tout son amour de la vie. De très beaux moments, un texte tenu et une partition d’acteur sensible sans pathos. – France InterÀ partir des écrits de Jean Zay et d’images d’archives, Xavier Béja incarne avec talent etjustesse cet homme complet. La mise en scène de Michel Cochet est tout en sobriété.S’entremêlent souvenirs politiques, témoignages sur le quotidien dans les prisons, réflexions surla liberté et la solitude. Jean Zay, l’homme complet est un hommage bouleversant sur cethomme politique visionnaire.- Coup 2 théâtre

Début : 2024-03-12 à 19:15

