MON AGE D'OR – MON AGE D OR Essaion de Paris Paris, 7 mars 2024, Paris.

Une comédie théâtrale et musicale joyeuse, tendre et émouvante au cœur d’une vie d’artiste.Je veux être une saltimbanque ! Ce cri du cœur de l’enfant que j’étais, je l’entends encore résonner aussi intensément.Mon Âge d’Or, raconte la naissance d’une vocation d’artiste d’une jeune Parisienne. Son enfance, ses années d’étude, ses premières amours, son parcours d’actrice.De Mnouchkine à Léo Ferré, des colos au Conservatoire, Natalie Akoun, frêle silhouette de fée entourée de ses deux comparses musiciens Vincent Leterme et Laurent Valero, espiègles à souhait, met sa vie en chansons. Une merveille de charme et d’intelligence.Auteur : Natalie AkounMise en scène : Olivier CruveillerDistribution : Natalie Akoun. Vincent Leterme. Laurent Valero Durée : 75 mnExtraits de presse :TT- Marquée par L’Age d’or, spectacle mythique d’Ariane Mnouchkine, Nathalie Akoun plonge dans ses souvenirs et opère une mélancolique mais savoureuse remontée du temps depuis l’enfance jusqu’à son arrivée dans le théâtre, profession qu’elle embrasse le cœur en fête et les chansons aux lèvres. TéléramaIci pas de jus de cerveau versé dans l’alambic, rien qu’un émerveillement jamais perdu et l’amour des chansons populaires.. Le plaisir des rencontres, la chaleur du nid familial, la vocation d’artiste, le tout comme dansé dans l’âme par une fée de poche qui vous prend par le bout du cœur. L’ Humanité Un très joli spectacle mon Age d’or en référence à Ariane Mnouchkine où le comédienne et dramaturge Natalie Akoun raconte sa vocation de saltimbanque elle suit « sa ligne de chance « comme le dirait Rezvani et chante son amour fou du Théâtre . France inter- Le Masque et la Plume- Jérome GARCIN Accompagnée par le pianiste Vincent Leterme et le violoniste Laurent Valero, cette tanagra blonde coiffée d’une casquette de poulbot fait de chaque spectateur son intime. Avec légèreté,elle donne le secret de son bonheur : être fidèle à ses songes, à son enfance et à la scène. L’OBSUne pépite d’émotions chatoyantes, une manière merveilleuse d’être plongé dans la musique, la poésie, l’esprit. Moment musical rare, chaleureux, rigoureux, et extrêmement touchan . Le Journal d’Armelle HéliotUne merveille de charme et d’intelligence. La TerrasseEt voici un spectacle à inscrire en lettres d’or dans votre agenda. Des instants incontournables et bouleversants. Un seul en scène à trois fait de talent et d’amour, un petit bijou de théâtre et de chansons françaises. FIPAvec « Mon Age D’Or », titre en référence à un spectacle fondateur d’Ariane Mnouchkine et à une chansons de Léo Ferré, la comédienne Natalie Akoun partage et transmet de belles émotions. Belle et délicate mise en scène d’Olivier Cruveiller. Froggy’s DelightTout est dit avec pudeur, simplicité, légèreté, authenticité, vérité, sincérité et poésie. Ce fil conducteur est tellement solide qu’une fois qu’il nous a accroché, il nous tient en émoi tout au long du spectacle. HollybuzzUne déclaration d’amour au théâtre et à la chanson, où Natalie Akoun évoque sa passion pour les saltimbanques et son attrait irrésistible pour les tréteaux…balade théâtrale, un souvenir plein d’humour et de bonne humeur. Arts chipelsAvec allégresse, Natalie Akoun nous entraine à la découverte d’un répertoire où Juliette Gréco, Anna Karina, Barbara, Jeanne Moreau ou encore Patachou se côtoient et apportent du corps à ce spectacle fort bien écrit et fort bien accompagné par Vincent Leterme et Laurent Valero. THEATRES.comCe show illustre avec émotion le parcours d’une artiste authentique qui nous motive à venir partager sa passion du théâtre. Un spectacle musical endiablé. A noter les belles prestations musicales des 2 musiciens qui accompagnent Natalie Akoun avec talent et complicité. Sorties à Paris

Tarif : 14.00 – 27.50 euros.

Début : 2024-03-07 à 21:00

Essaion de Paris 6 rue Pierre au Lard 75004 Paris 75