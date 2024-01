MAJOLA Essaion de Paris Paris Catégorie d’Évènement: Paris MAJOLA Essaion de Paris Paris, 6 mars 2024, Paris. Héroïne, victime, criminelle de guerre…? Qui était Majola ? Un jeu de miroirs haletant autour d’une histoire vraie.1980 : un journaliste américain, ancien combattant, et son cameraman filment la veuve d’Amon Göth, le commandant du camp d’où ont été sauvés les prisonniers de la liste de Schindler. Après 40 ans d’anonymat, elle va leur livrer sa vérité mais les forcera à dévoiler la leur.Théâtre contemporainDurée : 80 mnAuteur : Caroline DarnayMise en scène : Caroline DarnayDistribution : Caroline Darnay, Marc Francesco Duret, Duncan Talhouët

Tarif : 17.00 – 27.50 euros.

Début : 2024-03-06 à 19:00 Réservez votre billet ici Essaion de Paris 6 rue Pierre au Lard 75004 Paris 75 Détails Catégorie d’Évènement: Paris Autres Code postal 75004 Lieu Essaion de Paris Adresse 6 rue Pierre au Lard Ville Paris Departement 75 Lieu Ville Essaion de Paris Paris Latitude 48.859736 Longitude 2.353091 latitude longitude 48.859736;2.353091

Essaion de Paris Paris 75 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/