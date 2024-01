QUAND JE SERAI UN HOMME Essaion de Paris Paris, 1 mars 2024, Paris.

Sois un homme! Mais ça veut dire quoi être un homme ?Virilité, travail, amour, filiation, égalité, paternité… trois générations d’hommes s’expriment. Après “Quand je serai grande…tu seras une femme, ma fille”, ce second volet autour de la transmission interroge la masculinité avec humour, profondeur et sensibilité.Des portraits qui nous touchent par leur humanité ! Un spectacle qui nous invite, hommes et femmes, à avancer ensemble.Théâtre contemporain -Tout public à partir de 12 ans -Durée : 1H15Texte : Catherine HauseuxMise en scène : Catherine Hauseux, Stéphane Dauratavec la complicité de Jérôme RagonDistribution : Stéphane DAURAT et Catherine HAUSEUX en alternance avec Emma DARMONLumière et création vidéo : James Groguelinpresse:TTT- On aime beaucoup ! Simple et belle idée que d’interroger la masculinité à l’heure où se redéfinissent difficilement – MeToo oblige – les relations entre les sexes. Le texte, qui ne sombre heureusement jamais dans les clichés, est ici remarquablement interprété par ses créateurs. Télérama Avec sensibilité et humour «?Quand je serai un homme?» est un joli kaléidoscope de la masculinité du temps présent. Une réflexion profonde sur la société. Dans les portraits brossés sur la scène, chacun/chacune peut retrouver une part d’intime, et involontairement ou pas, par la magie du spectacle, la partager. – l’HumanitéLe jeu de Stéphane Daurat est d’une justesse phénoménale et absolue, il fait en sorte que nous les avons vraiment devant nous, ces hommes-là (…) Tour à tour touchant, drôle, bouleversant ou d’assez mauvaise foi, il EST ces personnages. Oui, ce magnifique moment de théâtre nous force à prendre acte de notre propre conception du genre. C’est là l’une de ses grandes forces. C’est bien simple : c’est une réussite totale – De la cour au jardinCe spectacle est riche en interrogations et en éclairages pertinents, sincères et dynamiques sur cette nouvelle identité cherchée et donnée aux nouveaux hommes. Le bilan est qu’il y a aussi encore du boulot, mais la vision en est malgré tout positive et ludique. Un voyage qui parvient à conserver le ton de la comédie sur un fond social éclairé. La Revue du spectacleLe diptyque est remarquable, les textes sont formidables, les monologues-dialogues sont extrêmement vivants. On peut tous se retrouver, hommes comme femmes, dans l’un et l’autre. On vous conseille donc vivement de voir les deux car c’est encore plus fort quand on voit les deux spectacles à la suite ! _ IDFM 98.0Une première réjouissante ! Ce spectacle nous fait vivre des histoires particulièrement touchantes et ces hommes, beaux dans leurs personnalités, nous émeuvent vraiment. Des applaudissements enthousiastes pour un spectacle qui remue souvent bien des certitudes… – Sorties à ParisEfficace dans sa forme comme sur le fond, le spectacle peut se voir en famille et ne manquera pas de susciter des débats intergénérationnels, de faire grincer des dents ou de faire sourire. Chaque spectateur se reconnaîtra. Un spectacle d’utilité publique ! Etat Critique

Tarif : 14.00 – 27.50 euros.

Début : 2024-03-01 à 21:00

Essaion de Paris 6 rue Pierre au Lard 75004 Paris 75