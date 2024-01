UN HOMME QUI DORT Essaion de Paris Paris, 22 février 2024, Paris.

C’est peut-être ton histoire.Un matin, tu décides, simplement, évidemment, de ne pas te lever. De ne pas écouter ton réveil, de ne pas te présenter au monde. Tu n’iras pas à tes examens, tu ne finiras pas tes études.Tu dis stop.Et un autre monde se met en marche.Traîner, dormir, glisser dans les rues, manger, aller au café, au cinéma, t’asseoir sur un banc, manger ton pain au lait, boire ta bière, ton café.Cette vie tracée pour toi, elle va trop vite, trop fort. Ce monde qui t’est offert, il aspire tout sur son passage. Cette foule qui va et vient, ces bruits, ces injonctions, ces idées qui te polluent, tu leur dis stop.Tu es fabuleusement libre.As-tu choisi de mieux vivre ta vie ?Ou as-tu renoncé ? Théâtre contemporainA partir de 15 ansDurée : 70 mnAuteur : GEORGES PERECSpectacle imaginé et joué par Richard Arselin & Véronique BoutonnetMise en scène : Stéphane DauratCréation lumières : Mathias Bauret & Richard Arselin TT – Richard Arselin et Véronique Boutonnet, ravivent la langue affûtée et facétieuse de l’écrivain. Le jeu du duo est franc, juste, maîtrisant les tours et détours d’une pensée qui nous parvient, nous touche, malgré une tonalité maussade. Une expérience littéraire et théâtrale ! Télérama«Une mise en scène d’une efficacité redoutable, d’une inventivité remarquable. Une pièce de théâtre semblant sortir tout droit d’une autre galaxie » Dans l’œil de S Le jeu de Véronique Boutonnet impressionne. Richard Arselin est l’étudiant. Il n’a plus l’âge et c’est en cela que réside une des puissantes images de ce spectacle remarquable. Mise en scène avec une grande poésie de Stéphane Daurat, c’est beau. L’Œil d’Olivier Hypnotique! La mise en scène ingénieuse, inventive, la fabuleuse narratrice nous laisse pendus à ses mots. On est tout de suite captivé par cette atmosphère, ce texte lancinant, cette existence qui s’effondre petit à petit dans un vide sans fond. Spectacle qui laisse en nous une empreinte. L’info Tout Court Lumières, scénographie et interprétations remarquables, qui porte toute la puissance du texte. ThéâtreActu

Tarif : 17.00 – 27.50 euros.

Début : 2024-02-22 à 19:00

Essaion de Paris 6 rue Pierre au Lard 75004 Paris 75