PUISQUE TU PARS Essaion de Paris Paris, 22 février 2024, Paris.

Road trip initiatique aussi drôle qu’émouvant de deux rêveurs solitaires discutant rock’n’roll et philo jusqu’à Jean-Jacques Goldman.Gaspard, lycéen misanthrope décide de partir voir le come-back de la dernière idole qu’il lui reste, Jean-Jacques Goldman, avec l’espoir de trouver une raison d’être en ce monde pendant le trajet. Mais son oncle Bruno, petit musicien et grand enfant, se joint à lui sans qu’il puisse s’en débarrasser.Auteur : Quentin Martin LapradeMise en scène : Joseph LaurentDistribution : Bruno Bayeux et Gaspard Martin LapradeDurée : 65 mnExtraits de presse : Cette jolie pièce conte l’improbable road-trip mais aussi la rencontre profonde entre deux écorchés vifs, aussi éloignés qu’on peut l’être. On est emporté par le souffle, l’émotion, la cocasserie d’un duo virtuose, qui arrache des rires et serre le cœur tour à tour. Théâtral MagazineOn rit, on se questionne, on se reconnaît dans ces deux personnages attachants, si différents mais tous deux si écorchés et qui vont se réparer ensemble. Tout fonctionne, dans une mise en scène sobre et ciselée de Joseph Laurent. C’est un coup de cœur. La Provence

Tarif : 17.00 – 27.50 euros.

Début : 2024-02-22 à 21:00

Réservez votre billet ici

Essaion de Paris 6 rue Pierre au Lard 75004 Paris 75