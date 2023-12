UN HOMME QUI DORT Essaion de Paris Paris Catégories d’Évènement: 75

Paris UN HOMME QUI DORT Essaion de Paris Paris, 15 février 2024, Paris. C’est peut-être ton histoire.Un matin, tu décides, simplement, évidemment, de ne pas te lever. De ne pas écouter ton réveil, de ne pas te présenter au monde. Tu n’iras pas à tes examens, tu ne finiras pas tes études.Tu dis stop.Et un autre monde se met en marche.Traîner, dormir, glisser dans les rues, manger, aller au café, au cinéma, t’asseoir sur un banc, manger ton pain au lait, boire ta bière, ton café.Cette vie tracée pour toi, elle va trop vite, trop fort. Ce monde qui t’est offert, il aspire tout sur son passage. Cette foule qui va et vient, ces bruits, ces injonctions, ces idées qui te polluent, tu leur dis stop.Tu es fabuleusement libre.As-tu choisi de mieux vivre ta vie ?Ou as-tu renoncé ? Théâtre contemporainA partir de 15 ansDurée : 70 mnAuteur : GEORGES PERECSpectacle imaginé et joué par Richard Arselin & Véronique BoutonnetMise en scène : Stéphane DauratCréation lumières : Mathias Bauret & Richard Arselin

Tarif : 17.00 – 27.50 euros.

Tarif : 17.00 – 27.50 euros.

Début : 2024-02-15 à 19:00

Essaion de Paris
6 rue Pierre au Lard
75004 Paris

