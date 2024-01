LES FOLLES AVENTURES DE LILI CHARDON Essaion de Paris Paris, 10 février 2024, Paris.

Un spectacle poétique et fantastique sur la différence et le vivre ensemble. Quand Norbert part à la recherche de son ballon perdu et qu’il découvre Lili en pleine construction d’une machine volante, il décide de partir à l’aventure avec elle. Grâce à la rencontre de 4 personnages, le petit garçon normal et la petite fille bizarre vont apprendre à s’apprivoiser et à faire équipe. Autrice : Amélie CornuMise en scène : Jean Barlerin & Amélie CornuDistribution : en alternance : Amélie Cornu ou Louise Corcelette, Jean Barlerin ou Rémi GoutalierScénographie : Amélie CornuCréation lumières : Lenaïg BesnardVoix Off : Agathe Quelquejay, Jean Barlerin et André ObadiaCréation sonore : Mathieu ReverdyMusique : Avishaï Cohen

Tarif : 12.00 – 17.00 euros.

Début : 2024-02-10 à 16:00

Essaion de Paris 6 rue Pierre au Lard 75004 Paris 75