LOS GUARDIOLA Essaion de Paris Paris, 8 février 2024, Paris.

Artistes de renommée internationale, Los Guardiola vous plongent dans l’univers fantastique de leur « TangoTeatro », où se côtoient tragédie, comédie, poésie et humour.Le spectacle, qui a conquis le public et la critique de Buenos Aires et d’Edimbourg (Festival Fringe 2022 et 2023) vous propose une 7ème saison parisienne !Par la maîtrise de leur art, qui relève à la fois de la danse, du mime, de la poésie et du tango argentin, Los Guardiola transcendent les mots et nous racontent, avec le langage universel du corps, des histoires inspirées des tangos les plus célèbres.7 pantomimes d’amour touchant le mystère intemporel du cœur humain.Auteurs : Marcelo Guardiola et Giorgia Marchiori Mise en scène : Marcelo Guardiola Chorégaphies :Giorgia Marchiori Distribution : Marcelo Guardiola et Giorgia Marchiori Durée : 70 mn Extraits de presse :Un couple de rêve qui fait surgir un monde magique.LE RIDEAU ROUGE par Béatrice Chaland La prestation symbiotique de Los Guardiola, virtuoses dans chacun des arts, s’avère époustouflante de fluidité et de dextérité, et jubilatoire dans l’interprétation.FROGGY’S DELIGHT Un spectacle absolument sublime.ARTS IN THE CITY Merveilleuse légèreté !LA NACION (Argentine)Marcelo Guardiola et GiorgiaMarchiori transforment le tango en un mime dansant qui évoque les qualités d’un authentique Marcel Marceau.Revista VEINTITRES (Argentine)Un spectacle surprenant qui tient le public envoûté par la perfection de son langage sans mots dans lequel les deux danseurs communiquent à travers chaque mouvement, chaque pas, chaque geste.LA CAZUELA (Argentine)Un style unique où le tango et le théâtre se rejoignent.QATAR TRIBUNE (Qatar)Le mime et le tango donnent vie à la comédie humaine.GULF TIMES (Qatar)Un spectacle admirable dans lequel la danse, le mime et la musique ne font qu’un.LA STAMPA (Italie)Un talent à l’état pur !LUNA TEATRAL (Argentine)Ils dansent le tango avec une maitrise totale, expriment la pantomime avec une telle clarté,tant d’humour et tant de créativité que le public explose en un tonnerre d’applaudissements.DESDE EL PIE (Argentine)Une proposition artistique originale qui, par une sélection des plus beaux tangos, retracel’histoire à la manière des films d’anthologie du cinéma muet. A voir, pour rire, admirer etapplaudir.LA MILONGA ARGENTINA (Argentine)Le tango se transforme en théâtre brillant- BroadwayBaby.comCes artistes extrêmement talentueux nous racontent des histoires incroyables. À voir absolument. One4review.co.uk Elégant, sophistiqué, présenté de façon charmante. Une excellente introduction au tango pour tous. Theatrereviews.designRythmique, romantique, sensuel, drôle (…) À voir à tout prix ! TeamGreenJacket (UK)

Tarif : 17.00 – 27.50 euros.

Début : 2024-02-08 à 19:00

Essaion de Paris 6 rue Pierre au Lard 75004 Paris