LA BEAUTE SAUVERA LE MONDE Essaion de Paris Paris, 30 janvier 2024, Paris.

L’histoire poignante d’une femme qui voulait préserver la vie pour pouvoir la donner.Meth porte sur son dos des livres et dans ses bras, un enfant.Pour l’endormir, elle lui raconte la Terre « d’avant ». Elle puise dans ses livres et avec eux, ses souvenirs reviennent.Cette Terre « d’avant », elle la connaissait bien. Elle a tout fait pour la préserver…Auteur : Barbara Castin avec des textes de Jean Giono, Charles Péguy, Ronsard ou encore Karen Blixen.Mise en scène : Pierre BoucardDistribution : Barbara CastinDurée : 70 mnExtraits de presse : Barbara Castin transmet avec une formidable émotion ce plaidoyer pour la Terre. (…) Un spectacle terriblement touchant et d’utilité publique. Nicolas Arnstam, Froggy’s Delight, juillet 2022Seul-en-scène au texte aussi captivant que touchant, reliant la beauté de notre environnement naturel à la beauté des arts et des mots. KAIZENLauriane Cronier – Instants Spectacles 19 Juillet 2022 Une pièce savamment mise en scène par Pierre Boucard. (…) A voir. Louise Lucas, Kaïzen, 12 juillet 2022

Tarif : 14.00 – 22.00 euros.

Début : 2024-01-30 à 21:00

Essaion de Paris 6 rue Pierre au Lard 75004 Paris 75