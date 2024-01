LE JOUEUR D ECHECS Essaion de Paris Paris, 29 janvier 2024, Paris.

La dernière nouvelle de Zweig est une leçon magistrale de l’art de conduire un récit.Sur un paquebot qui l’emmène en l’Argentine, le conteur en l’occurrence Stefan Zweig, rencontre plusieurs personnages remarquables. Le champion du monde Cvetkovic paysan sorti du fin fond de la Hongrie, exceptionnellement doué pour les échecs mais un abruti fini. Sa seule préoccupation dans la vie sont les échecs et surtout l’argent que cela lui rapporte. Le second personnage est plus mystérieux le Docteur B. Un homme cultivé, intelligent, qui raconte au narrateur son histoire terrifiante. Après avoir développé chacun des deux personnages Zweig les réunit pour une ultime confrontation. Une partie d’échec.Durée : 75 mnAuteur : Stefan ZweigMise en scène : Gilbert PontéDistribution : Gilbert PontéPresse:Le récit sur scène est formidablement mené par Gilbert PONTE. – Le Monde LibertaireSuperbe performance d’acteur. – Culture-topsGilbert Ponté donne à ces deux personnages principaux du récit une présence captivante…Du beau travail.- L’HumanitéUn spectacle qui fait entendre la beauté et l’intensité du texte de Zweig. – Snes FSULe talent de Gilbert Ponté nous projette avec brio dans ce conte cauchemardesque qui semble bien malheureusement encore d’actualité…- Etat CritiqueGilbert Ponté réussit un joli tour de force dramatique seul en scène pour donner vie et sens au joueur d’échecs, de Stefan Zweig.- SingularsDu grand Zweig. Il y a des comédiens qui savent nous faire partager l’amour d’un texte. Gilbert PONTE est de ceux-là. Qu’il en soit remercié. – Valeurs ActuellesUne Nouvelle écrite par Stefan ZWEIG…proposée ici par un comédien de grand talent : Gilbert PONTÉ… Cette nouvelle aventure, qu’il interprète et met en scène, est un spectacle à ne pas rater. Talent de l’auteur, si bien servi par celui du comédien. Belle Soirée !!! – Sorties à ParisExtrait Emission : Sur Gilbert Ponté « On est admiratif devant sa parfaite maitrise du corps de la voix… du travail d’orfèvres ».Fréquence ProtestantePrésence imposante, gestuelle raffinée, diction parfaite, sens de la scène…La performance est grande. L’hommage au texte de Zweig est majestueux… -Quinzaines , Lettres, Arts et Idées En véritable conteur, Gilbert Ponté donne vie avec une évidente fluidité à un texte profond et majeur de la littérature. – Arts Mouvants

