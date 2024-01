HAUT LES PATTES Essaion de Paris Paris, mercredi 24 janvier 2024.

Les aventures de Billy qui veut devenir un bandit comme son père. Une initiation à l’anglais adaptée du livre ‘Haut les Pattes’, drôle et poétique !Je me demande si tu feras un bon bandit, Billy’. Alors, son père, un gangster de grande renommée, lui donne un pistolet déchargé et un chapeau pour qu’il aille tester sa capacité à faire peur. Va-t-il réussir sa mission alors que THE FOX rôde ? Un spectacle pour découvrir les émotions in english !SPECTACLE ENFANTA partir de 5 ansDurée : 45 mnAuteur : Catharina Valckx (ecole des loisirs)Adaptation : Jonathan PerreinMise en scène : Jonathan Perrein assisté de Pascal MichelDistribution : Jonathan Perrein et Thomas Reisch.LA PRESSE : Un spectacle drôle et poétique Sorties à Paris

Tarif : 12.00 – 17.00 euros.

Début : 2024-01-24 à 10:30

Réservez votre billet ici

Essaion de Paris 6 rue Pierre au Lard 75004 Paris 75