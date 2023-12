CAROLINE MONTIER – C MONTIER CHANTE JULIETTE GRECO LA FEMME Essaion de Paris Paris, 23 janvier 2024, Paris.

Immorale, scandaleuse, séductrice effrontée, Juliette Greco a incarné le désir, la passion, mais surtout la liberté, au risque de choquer les mœurs de son temps.En choisissant d’interpréter Brel, Ferré, Maurice Fanon ou Bernard Dimey, celle qui revendiqua avoir « vécu comme un homme » et qui s’est toujours battue pour l’indépendance des femmes, a laissé parler les hommes de son temps de La Femme, une et multiple, avec admiration, cruauté parfois, mais toujours avec respect et surtout beaucoup d’humour…Auteur : Caroline MontierMise en scène : Caroline LOEB (collaboration artistique)Distribution : Caroline Montier chant/piano. Stephen Harrison ou Sylvain DUBREZ contrebasse Durée : 60 mnExtraits de presse?: Caroline MONTIER fait corps avec son piano et nous dévoile de très jolies chansons de Juliette Gréco, qui ne sont pas parmi les plus connues. Sorties à ParisUn tendre et joli moment de grâce…Un spectacle apprécié et ovationné par toute une salle pleine. Une très agréable soirée. ANNIE ALL MUSICUn florilège délicieux…unique. SPECTATIFUn superbe hommage. Froggy’s Delight

Tarif : 17.00 – 27.50 euros.

Début : 2024-01-23 à 21:00

Essaion de Paris 6 rue Pierre au Lard 75004 Paris 75