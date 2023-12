COMMENT VA LE MONDE Essaion de Paris Paris, 21 janvier 2024, Paris.

Spectacle a partir de 15 ans.Le grand récif de notre servilisation. Exaltation politico-poétique avec les textes de Marc Favreau, le clown philosophe québécois SOL. Premier volet du triptyque autour des mots de « SOL », joués par une fantastique arlequine, funambule sur la concorde des rires, qui emplit nos têtes de vertiges surréalistes et dérange avec bonheur notre conformisme encroûté. Un fou du roi pour une démocratie à décrasser.Auteur : Marc FavreauMise en scène : Michel BruzatDistribution : Marie ThomasCréation lumière : Franck RoncièreCostumes : Dolores Alvez BruzatDurée : 70 min Attention ! ça va vite ! La comédienne, sensible, à la diction épatante, au jeu précis, à l’air enfantin, ne nous fait rien perdre des textes et nous offre 70 minutes de calembours, de néologismes et de poésie. Le Canard enchaîné Les textes de Sol, interprétés par Marie Thomas, laissent libre cours à la douce folie d’un clown qui observe le mouvement d’une planête à la dérive. Subtil, très drôle et pas seulement. De la belle ouvrage L’Humanité Un seul en scène intemporel qui tient de la performance sans avoir l’air d’y toucher. La Terrasse Sol au monde. Le clown, ici, n’est plus un acteur mais une actrice. Marie Thomas a son étrangeté personnelle : une force de diable sortant de sa boite, un art de triturer les mots en Arlequin féminin, une voix foraine et bagarreuse. Politis A ne manquer sous aucun prétexte. Le public de Comment va le monde ? est subjugué. On rit d’autant plus que les paroles de SOL, incarné par une actrice sincère et juste de bout en bout, résonnent de vérité. Derrière la voix d’enfant de SOL, la douleur du monde éclate. Bulles de Culture On vit une expérience littéraire mais aussi sensible. Si on aime Boby Lapointe, les contrepèteries et toute sorte de jeux avec les mots pour aiguiser nos consciences, « Comment va le monde ? » est une expérience pleinement réussie. Sceneweb

Tarif : 14.00 – 27.50 euros.

Début : 2024-01-21 à 17:45

Essaion de Paris 6 rue Pierre au Lard 75004 Paris