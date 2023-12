LA BELLE ET LA BETE Essaion de Paris Paris, 20 janvier 2024, Paris.

Un conte sur la peur, le désir et l’amour! Fille cadette d’un marchand ruiné, la Belle est livrée à une bête affreuse, terrée dans son château au fond de la forêt. Les jours passent et la captive se sent de mieux en mieux chez cette créature si laide et si triste, mais tellement attentive et généreuse…. Auteur : D’après le conte de Jeanne-Marie Leprince de Beaumont Adaptation : Marie-JoséTyan Mise en scène : MichelLaliberté Distribution?: Isabelle Couloigner en alternance avec Amandine Toldo et Agathe Quelquejay, Tchavdar Penchev en alternance avec Fabian Richard et Michel Laliberté, Eve Nottet, Franck Partaud,Conception lumières : Pierre Blostin Durée: 55 minutesExtraits de presse :La mise en scène est astucieuse, les scènes comiques alternent avec celles plus tristes et sensibles, doucement accompagnées musicalement par un piano.Une belle expérience théâtrale pour les enfants très captivés et très réactifs. LamuseConte magnifique sur la peur, le désir et l’amour. Les décors réalistes et une bonne dose d’humour devraient vous faire passer une excellente journée. Et puis, l’impressionnante Bête ne devrait pas laisser les enfants insensibles ! Sortir à Paris

Tarif : 12.00 – 17.00 euros.

Début : 2024-01-20 à 14:20

Essaion de Paris 6 rue Pierre au Lard 75004 Paris 75