« Le pouvoir est-il drôle ? Oui, s'il nous fait un striptease suffisamment dévergondé. Comme le fait Madame Marguerite en nous réduisant à des élèves de septième. » (Roberto Athayde)Ce Monologue tragicomique pour une femme impétueuse, interprété dans le monde entier par les plus grandes comédiennes avec un succès constant, avait été écrit au Brésil pour dénoncer la dictature. Universel et plus que jamais d'actualité, il nous confronte à la folie du pouvoir. La question qu'il pose, avec un humour décapant, est : jusqu'où peut conduire la volonté de puissance lorsqu'on dispose d'un pouvoir, si petit soit-il, comme celui de Madame Marguerite, maîtresse d'école dans une classe de septième ? A la manière de tous ceux – politiques et gouvernants, mais aussi médias, réseaux sociaux, influenceurs – qui détiennent une parcelle de pouvoir, elle se sert des mots, dont elle pervertit le sens pour obtenir la soumission des esprits. Jusqu'à ce que la machine se grippe et qu'elle se perde elle-même.Théâtre contemporainDurée : 75 mnAuteur : Roberto AthaydeMise en scène : Michel GièsDistribution : Emilie ChevrillonFRANCE BLEU : « A découvrir ! »L'ECHO REPUBLICAIN : « D'une terrible actualité… »PLANET PARIS MONTMARTRE : « Une pépite ! »THEATRES & SPECTACLES DE PARIS : « Drôle et puissant ! »LE MONDE DU CINE : « Méchamment drôle ! »FRANCE NET INFO : « Une insolence vivifiante… »CLIC INFO SPECTACLES : « Décalée et provocatrice ! »SINGULARS : « Irrésistible de folie et de drôlerie ! »FEST : « Un humour décapant. »CASTING : « Fougue et irrévérence… »ARTISTIKREZO : « Jubilatoire !» Un spectacle devenu célèbre par l'interprétation d'Annie GIRARDOT. En 2023, vous avez la chance d'en voir une adaptation avec Émilie CHEVRILLON. Un bon texte, une comédienne remarquable, une soirée à ne pas manquer au Théâtre de l'Essaïon. Vous verrez comment Madame Marguerite , institutrice, nous fait redevenir des élèves de 7ème…

Début : 2024-01-17 à 21:00

Essaion de Paris 6 rue Pierre au Lard 75004 Paris 75