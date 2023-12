ROULE GALETTE Essaion de Paris Paris, 17 janvier 2024, Paris.

Le célèbre conte traditionnel russe revisité , en musique bien sûr !Les aventures de notre célèbre galette font partie de la mémoire collective. Fabriquée par deux petits vieux, la galette n’a pas envie de se faire manger. Vite, vite, elle fuit par la fenêtre et va rencontrer le lapin, l’ours, le loup, le renard. Un conte revisité avec des chansons originales et plein d’instruments de musique sur scène.Durée : 35 minGenre : conte musicalDe 1 à 6 ansAuteur et compositeur Sylvain BernertMise en scène : Sylvain BernertDistribution : Romane Coumes et Joshua Desserre , en alternance avec Slim Defalla et Maximilien Neujhar.Presse:Un spectacle joyeux et rythmé ! On y va avec les petits sans hésitation. Les enfants adorent écouter des contes et encore plus quand ils sont accompagnés d’une musique entrainante, ce qui est le cas. Les deux comédiens créent le lien immédiatement avec la salle, les petits, comme leurs parents, trop heureux d’accompagner les aventures de cette galette, en chanson et en gestes. – La Muse

Tarif : 12.00 – 14.00 euros.

Début : 2024-01-17 à 10:30

Essaion de Paris 6 rue Pierre au Lard 75004 Paris 75