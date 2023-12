RACINE PAR LA RACINE Essaion de Paris Paris, 17 janvier 2024, Paris.

Les onze tragédies de Jean Racine telles que vous ne les avez jamais vues. Entrez dans l’univers du Grand Jean… par la porte dérobée ! Prêts pour le grand voyage ?Un désopilant voyage à travers toute l’œuvre du grand tragédien revisitée sous un jour inattendu.Pour les amateurs de Racine et pour tous ceux qui ne le connaîtraient pas encore.Auteur : Serge BourhisMise en scène : Serge BourhisDistribution en alternance : Alice Bié, Serge Bourhis, Chloé Guillot, Théo Hurel, Mathylde Rio, Sylvain Porcher, Océane Rucinski, Vincent Remoissenet, Geoffrey Daret, Francis VernetCostumes : Elise LeliardMusique originale : Romain RugoniDurée : 1h15Extraits de presse : Racine par la racine en une heure quinze, réussit à brasser, avec admiration et humour, toute l’œuvre tragique. (…) à la fois érudit et très distrayant (…) les comédiens sont excellents France CultureTTT Ça décoiffe et c’est plein d’invention (…) Le metteur en scène, Serge Bourhis, ne manque pas d’imagination. Il fabrique un théâtre rigolo et intelligent, joué avec une belle rigueur. » Sylviane Bernard-Gresh, Télérama« Cinq comédiens inventifs, vifs et talentueux qui mettent en vers et en boite onze tragédies de Racine, pour en extraire la radicale essence. Ils donnent au spectacle un aspect grand guignol sur le boulevard du crime qui plonge Jean Racine dans le bain d’un thriller fantastique. » Pariscope Voilà une très jolie démonstration servie par cinq comédiens épatants – L’Humanité Iconoclaste et décapant – Le Télégramme L’humour prime et la salle rit beaucoup – La Provence La mise en scène, inventive et rythmée, la justesse du jeu, la drôlerie du texte ont enthousiasmé le public – L’Impartial C’est plein de méchanceté, de beauté, d’intelligence et de légèreté. Blog Sur le point de partir« 1h10, pour onze tragédies ; le pari pourrait sembler audacieux. Et pourtant, cela fonctionne ! Serge Bourhis, auteur, comédien et metteur en scène formé au cours Florent, dépoussière Racine avec un texte drôle et décalé, le plus souvent, en alexandrins ! Les quatre comédiens donnent un aperçu du répertoire racinien, des célèbres Bérénice, Andromaque ou Britannicus, aux moins connues Bajazet, ou Mithridate, à un rythme effréné. Tout en s’attardant sur des scènes célèbres, à l’instar de la confession de Phèdre. Ce spectacle, porté par une mise en scène inventive, donne envie de rouvrir son Racine préféré. » Singular’s« Bon équilibre entre scènes iconoclastes décomplexées et scènes de théâtre classique,cette pièce est une […] potion magique pour faire fondre nos complexes face à l’œuvre de Racine et nous donner le sentiment qu’on pourrait la dévorer !Une sortie en famille idéale » Lamuse« A la fois drôle et intelligent (…) Comme quoi, avec un peu d’ingéniosité, il est possible de donner le goût du théâtre aux spectateurs tout en les cultivant et en les faisant réfléchir. » Froggy’sDelight« Un spectacle original, inventif, bourré de trouvailles, (…) savoureux, magnifiquement servi par cinq comédiens épatants pleins d’énergie. »Nicole Bourbon Reg’arts« Une troupe de cinq comédiens tous pétris de talent (…) Fort joliment écrite, cette pièce se fond dans l ‘esprit de l’œuvre apportant cocasserie et burlesque (…) Ce spectacle est à déguster sans modération. » Notre scène« Une comédie jubilatoire » Eure infos« Un spectacle brillant et décalé (…) drôle et intelligent (…) démonstration décapante de modernité servie par cinq jeunes comédiens formidables » ParisNormandie.fr« Le spectacle sait toucher l’ignorant et le spécialiste (…) c’est son équilibre et sa finesse. Les acteurs et actrices ont chacun beaucoup de charme » Webthéâtre

Tarif : 17.00 – 27.50 euros.

Début : 2024-01-17 à 19:00

Essaion de Paris 6 rue Pierre au Lard 75004 Paris