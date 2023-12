POVRE VIEILLE DEMOCRASSEUSE Essaion de Paris Paris, 14 janvier 2024, Paris.

Le grand récif de notre servilisation. Exaltation politico-poétique d’après de Marc Favreau, le clown philosophe québécois SOL. Second volet du triptyque autour des mots de « SOL », clochard poète, fabricateur de néologismes, malaxeur et tourneur de maux à l’impertinence existentielle et aux accents politiques et philosophiques qui dénoncent avec humour et poésie une humanité qui s’obstine à mettre le monde à l’envers .Théâtre- TOUT PUBLIC à partir de 15 ansDurée : 85 minAuteur : Marc FavreauMise en scène : Michel BruzatDistribution : Marie ThomasCréation lumière : Franck RoncièreCostumes : Dolores Alvez BruzatPresse:Mis en scène avec un infini talent par Marie Thomas et Michel Bruzat. Une heure de rires, suspendus aux lèvres et au geste d’une comédienne éblouissante. Lumineux ! – Rue du ThéâtreSpectacle admirable, unique et nécessaire de Michel Bruzat. Marie Thomas est absolument absolue, sans égale actuelle – SNES FSUC’est d’une drôlerie absolue, d’une belle intelligence…Bravo ! – L’HumanitéSur scène, l’esstradinaire Marie Thomas incarne ce clown… elle a ce naturel, une maîtrise parfaite de cette langue truculente. On jurerait que Favreau à crée ce personnage pour elle – Le Canard EnchaînéCette femme caoutchouc distille sa philosophie avec une diction parfaite et une naïveté confondante nourrie de citations retroussées, de proverbes introvertis, cueillis sur le champ. Quel vent de fraicheur dans ce festival ! – A bride abattue

Tarif : 14.00 – 27.50 euros.

Début : 2024-01-14 à 17:45

Essaion de Paris 6 rue Pierre au Lard 75004 Paris 75