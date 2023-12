LILOU ET LINO Essaion de Paris Paris Catégorie d’Évènement: Paris LILOU ET LINO Essaion de Paris Paris, 13 janvier 2024, Paris. Spectacle enfant de 2 à 6 ans Embarquement immédiat dans les étoiles, à bord de la fusée de Lilou, pour un voyage en famille vers un conte poétique et lumineux! Lilou aime fort son gros chat Lino, mais il a disparu depuis ce matin ! Son papa et sa maman lui ont dit qu’il était parti pêcher sur une étoile… Ni une ni deux, aidée des enfants (et des plus grands !), Lilou prépare son voyage dans l’espace pour retrouver son chat adoré!Auteur : Vanessa Luna NahoumMise en scène : Vanessa Luna NahoumDistribution : Vanessa Luna Nahoum, Pierre BallyotDurée : 35 mn

Tarif : 12.00 – 14.00 euros.

Début : 2024-01-13 à 11:00

