LAURENT VIEL – LAURENT VIEL CHANSONS AUX ENCHERES Essaion de Paris Paris, 10 janvier 2024, Paris.

C’est à des enchères inestimables que vous invite Laurent Viel. Un trésor. Des œuvres d’art chargées d’histoire. De votre histoire. De notre histoire. À la vente: des chansons qui ont marqué de leur empreinte l’âme et le cœur de chacun d’entre nousDevenez l’heureux acquéreur d’une part de vous-même en retrouvant les émotions liées à ce précieux héritage. Vous règlerez en rires, en larmes ou en battements de coeur, et ça, ça n’a pas de prix. Chanson française, spectacle musicalDurée : 80 minutesAuteur : Laurent Viel, Xavier LacoutureSous le Regard de Xavier LacoutureAvec:Chant : Laurent VielGuitares, chœur : Thierry GarciaPresse:Ses chansons prennent aux tripes, remuent l’âme, chahutent le cœur, vous piquent un sourire… et vous laissent sur le carreau. Le ParisienIl se déhanche aux limites de la parodies sur Patrick Juvet ou Guesch Patti, pour se réapproprier d’émouvante façon, mais sans contrefaçon, des merveilles de Vian ou de Bashung. C’est de la très haute voltige. Le public retient son souffle mais pas ses applaudissements. Le Canard EnchainéTout est précis mais intense, inventif mais respectueux. Laurent Viel se glisse dans ces chansons comme dans un costume de théâtre puis il entre en scène et chante. On regarde, on est saisi. Tout bonnement. Une performance exceptionnelle. La TerrasseViel a une voix claire, profonde. Viel joue ses chansons et il les pleure, il les rit, il les soupire, il les transpire aussi. […] Merci ! Merci ! Laurent ! C’est du grand art ! La Voix du NordLaurent Viel habite les chansons et en livre une version très personnelle… On rit aux éclats quand il essaie de trouver sa Gabrielle (Johnny Hallyday) dans le public. On a la gorge nouée sur les interprétations de julien clerc « utile » ou encore Charles Aznavour « comme ils disent ».PariscopeUn interprète de haut vol, intelligent qui, loin de tomber dans la caricature, s’amuse en nous amusant. A la guitare, Thierry Garcia est un orchestre à lui tout seul et on en redemande !!! Vous serez scotchés, bluffés et complètement conquis par la qualité de ce qui vous est proposé. La ProvenceLa couleur musicale originale pour faire voyager la chanson vers d’autres horizons sans la dénaturer, ce qui induit une nouvelle écoute, voire une réelle découverte. Laurent Viel dispense avec maîtrise un récital en montagnes russes vocales émaillé d’émotion, d’humour et de fantaisie. Froggy’s DelightUne claque ! Une claque magistrale ! De ces claques bienveillantes qui vous mettent la tête à l’endroit et le cœur en fête. Je me suis senti comme à une messe ; en totale communion avec un prêtre païen dont la Bible est le Grand Livre de la Chanson Française. CritikatorLe duo réveille les souvenirs et revisite avec audace des titres aussi différents les uns que les autres. La bohème, Sans contrefaçon, Du côté de chez Swan, Alors on danse, Foule sentimentale… comme on ne les a jamais entendus. Ils donnent un coup de jeune aux spectacles musicaux. Direct MatinLaurent Viel s’approprie toutes les chansons et quelle interprétation on est totalement avec lui et on n’a qu’une envie c’est de l’écouter encore et encore. De l’humour, de la poésie, et surtout de la passion ! Laurent Viel est un amoureux des textes et ça se ressent sur scène. Paris Tribu

Tarif : 17.00 – 27.50 euros.

Début : 2024-01-10 à 21:00

Essaion de Paris 6 rue Pierre au Lard 75004 Paris 75