LES 7 NUITS DE LA REINE Essaion de Paris Paris, 8 janvier 2024, Paris.

Sept nuits empreintes de réminiscences de tendresse, de passion, d’espoir, de joie, de douleur et de renaissance. Un hymne à la vie.Une femme se raconte en sept nuits : de la première nuit alors qu’elle a sept ans à Berlin en 1944 et qu’elle rencontre son père pour la première et unique fois aux nuits suivantes qui seront nourries par la passion, l’attente ou le désespoir. Il lui faudra la dernière pour connaître l’apaisement.Durée: 75 minutesAuteur : Christiane SingerAdaptation : Évelyne PelletierMise en scène Philippe LantonDistribution : Evelyne PelletierPresse:Dans un espace épuré, subtilement sculpté par les lumières, l’interprétation impressionne et fait entendre le souffle poétique et la sincérité poignante de ce texte fort. La traversée impeccablement mise en scène propose un voyage sans effet de facilité – La TerrasseUn captivant monologue universel empreint de sérénité maitrisé à la perfection. – Froggy’s DelightCe qui frappe, c’est la sérénité et la douceur de l’interprète. A pas de loup, elle nous fait entrer dans le monde de Christiane Singer et nous marchons. – Reg’ArtsEvelyne Pelletier est sa voix, son souffle pourrait-on dire, une présence fraternelle, naturelle, on a presque envie de la serrer dans nos bras comme une amie.- Un fauteuil pour l’orchestreEvelyne Pelletier, par la grâce de son interprétation, illumine chacun de ces sept récits. Snes FSULe jeu est sobre, les lumières sont variées, le rythme, sans ennui ni emphase, est à l’aune de la méditation poétique qui nous est livrée – HolybuzzEvelyne Pelletier nous donne à sentir avec une subtilité et une délicatesse extrême et dans une grande simplicité et économie d’expression et de moyens, tout cela sous la houlette très précise et ferme de Philippe Lanton. Un véritable moment de grâce. – FrictionsUn spectacle hommage autant qu’une immersion dans une œuvre attachante. – HotelloCes nuits, accompagnées de son et de vidéos, cueillent le spectateur avec délice en lui offrant une réflexion sur les méandres parfois complexes de l’existence. Saluons la très belle interprétation d’Evelyne Pelletier qui défend un texte de grande qualité. – Sur les planchesOn se sent bien face à Evelyne Pelletier dans la nuit des souvenirs. On irait jusqu’à l’aube bercé par sa voix chaude enveloppante qui déroule les années, les bonheurs, les horreurs. La dernière image de ce spectacle restera longtemps dans nos mémoires. – Le MontreuilloisL’interprétation d’Evelyne Pelletier est d’une justesse remarquable. La comédienne confère à son rôle une double tonalité, mêlant vécu et transmission… Un seul en scène, à la fois léger et puissant sur les affres et les beautés de nos vies. – Les Arts et les MotsUn roman de Christiane SINGER (1943-2007), publié en 2002, et ici très joliment adapté pour le théâtre, par Évelyne PELLETIER, qui en est l’interprète. Sept nuits de tendresse, de passion, d’espoir. Un hymne à la vie. Un monologue d’une totale sérénité. Sorties à Paris

Tarif : 17.00 – 27.50 euros.

Début : 2024-01-08 à 21:00

Réservez votre billet ici

Essaion de Paris 6 rue Pierre au Lard 75004 Paris 75