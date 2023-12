LE NOEL DE PETITE POMME Essaion de Paris Paris, 6 janvier 2024, Paris.

Spectacle musical jeune public de 1 à 6 ansPetite Pomme est un tout petit garçon « haut comme trois pommes » avec des joues toutes rouges, un petit bonnet rouge… Un petit garçon très obéissant, mais qui s’ennuie tout seul à la maison…C’est la veille de Noël. Les parents de petite pomme sont partis à la grande ville. Petite pomme décide d’aller à leur rencontre mais le petit garçon se perd dans la montagne. La nuit tombe. Tous les habitants de la forêt vont lui préparer une très belle surprise. Un conte tout en douceur qui explore l’inconnu, la perte des repères et le réconfort auprès des amis.Auteur : Sylvain Bernert Mise en scène : Sylvain BernertDistribution : en alternance :Sophie Maksimovic, Madison Golaz ou Anne Leterrier et Xavier Bartens ou Wilfried Kufferath et Romane Coumes Durée : 35 mnCompagnie : La loge spectacles et évènements

Tarif : 12.00 – 14.00 euros.

Début : 2024-01-06 à 11:00

Essaion de Paris 6 rue Pierre au Lard 75004 Paris 75