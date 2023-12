RADICALE Essaion de Paris Paris, 28 décembre 2023, Paris.

Une comédie légère sur un thème qui ne l’est pas.3 acteurs pour pièce alliant humour et délicatesse sur la masculinité, la maladie, et le couple. Paul, 52 ans, a subi une ablation de la prostate. L’annonce de la maladie, l’opération, et ses conséquences sont racontées, avec humour par la prostate elle-même.L ‘histoire, touchante d’une vie bouleversée certes mais, d’une vie qui continue…Comédie dramatiqueDurée : 65 minutesAuteur : David FriszmanMise en scène : David FriszmanAvec : Benjamin Alazraki, Marie Béatrice Dardenne, Xavier MartelPresse: Radicale permet de se souvenir qu’il y a de l’humain. La pièce devrait être vue par les étudiants en médecine. Doctissimo Un moment intelligent servi par des comédiens brillants et un texte drôle. Vivre Paris l’humour la meilleure arme contre les tabous M6 Un sujet grave mais qui fait rire BFM Ile de France Une pièce formidable, bouleversante et Hyperdrôle. France 2 Télématin« Une histoire d’amour et de guérison, un indispensable message par le rire » L’Yonne RépublicaineUn spectacle très drôle. Sorties à Paris ‘ Une certaine Poésie,…un spectacle qui fait du bien.’ L’Œil d’OlivierEcriture et mise en scène brillante; distribution épatante. Les chroniques de Monsieur N C’est réussi, C’est très drôle les comédiens sont très bons. Radio Notre dame

Tarif : 17.00 – 27.50 euros.

Début : 2023-12-28 à 21:00

Essaion de Paris 6 rue Pierre au Lard 75004 Paris