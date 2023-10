CAROLINE MONTIER – CAROLINE MONTIER CHANTE BARBARA AMOUREUS Essaion de Paris Paris, 4 décembre 2023, Paris.

CAROLINE MONTIER – CAROLINE MONTIER CHANTE BARBARA AMOUREUS Essaion de Paris a lieu à la date du 2023-12-04 à 21:00:00.

Tarif : 17 à 27.5 euros.

Caroline Montier interprète avec une grande justesse et beaucoup d’émotion les chansons d’amour connues et moins connues de Barbara. Silhouette mince et brune, timbre clair et profond, c’est avec une ressemblance troublante que Caroline Montier interprète les chansons d’amour, tour à tour tendres, passionnées ou orageuses de la chanteuse de Minuit, en s’accompagnant au piano. Durée: 1H10Auteur : Barbara Collaboration artistique : Caroline Loeb Distribution : Caroline Montier (chant, piano) Presse: Elle a le physique de Barbara, la vois prenante de Barbara, l’intelligence de Barbara et elle rend hommage à Barbara. En plus d’être bonne comédienne, elle joue magnifiquement du piano. Caroline Montier, très bien mise en scène par Caroline Loeb et, surtout, très justement mise en lumière par Anne Coudret, possède le charisme idéal pour incarner la grande dame en noir. Pour ce spectacle très réussi, elle a choisi ses plus belles chansons d’amour, qu’elle livre avec des commentaires pleins de finesse et de subtilité. Les amoureux de Barbara seront conquis. Les autres découvriront un très belle personne. Le Figaro Un vrai instant de grâce avec Barbara. Le Monde La soirée est très agréable et les amoureux de Barbara ne seront pas déçus Figaroscope Caroline Montier propose davantage qu’une évocation ou un hommage: un retour aux sources Froggy’s Delight Récital savoureux et délicat…une artiste brillante Spectatif« Barbara Amoureuse est un moment de grâce musicale qui passe trop rapidement tant le public est subjugué par cette véritable interprète. La Parisienne Life Chanter l’amour comme une femme, chanter l’amour de toutes les femmes, et interpréter celle qui sut tant aimer les hommes ainsi que son public. Dans une belle et élégante simplicité, Caroline Montier nous offre quelques joyaux mélodiques et poétiques de la grande Barbara, éternelle amoureuse. La Revue du spectacle Avec une facilité déconcertante et beaucoup de délicatesse, Caroline Montier conte toutes les étapes de la vie amoureuse. It art Bag Caroline Montier est une chanteuse hors pair, une pianiste doué mais aussi une comédienne, et cela fait du bien à entendre. Regards en coulisse Un message, comme une confidence, que Caroline Montier délivre avec une belle et élégante sensibilité. Annie All Music Chanteuse lyrique de formation, pianiste et comédienne, Caroline Montier offre un des hommages les plus justes et élégants rendus à la chanteuse décédée il y à vingt ans. La Croix

Réservez votre billet ici

Essaion de Paris

6 rue Pierre au Lard Paris 75004

Réservez votre billet ici