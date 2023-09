PITCHIPOI Essaion de Paris Paris, 2 octobre 2023, Paris.

PITCHIPOI Essaion de Paris a lieu à la date du 2023-10-02 à 19:00:00.

Tarif : 14 à 27.5 euros.

C’est beau à voir, à écouter, à vivre et à garder en tête parce que oui, l’histoire peut toujours se répéter.Une petite fille se retrouve à Auschwitz et s’en sort grâce à sa détermination farouche. Inspirée d’une histoire vraie, écrite par Ruth Klüger « Refus de témoigner »L’actrice Fabienne Babe (plus de 40 films avec des metteurs en scène tels que Les frères Dardenne, Ken Loach, André Téchiné, Maurice Pialat, Cédric Kahn…) incarne cette petite fille au théâtre. Elle nous donne à voir et à ressentir comment cette petite fille va réussir à survivre coûte que coûte. Elle tient tête à sa mère : elle veut vivre, elle. Elle se lance dans une danse endiablée pour affirmer sa rage de vivre ou devient un pantin désarticulé pour ne pas sombrer et mourir. Une leçon de vie !Succès du Festival d’Avignon 2022 .Genre : Théâtre contemporainDurée :70 minutesAuteur : Ruth KLÜGERMise en scène : Jacky KatuDistribution : Fabienne BabeGraphisme : Zoé Parisot, Théodore BouretAvec : Compagnie de L’Aube 712Presse:Pitchipoï désigne en yiddish un monde imaginaire perdu au milieu de nulle part. La pièce retrace la vie d’une petite fille juive de Vienne qui se retrouve à Auschwitz avec sa mère. L’histoire est poignante, le texte est fort et pourtant on s’autorise quelques sourires malgré le contexte. Fabienne Babe est excellente dans la mise en scène magistrale de Jacky Katu . La ProvenceUne enfant révoltée face à la mort programmée. Fabienne Babe lumineuse incarne cette gamine forte et émouvante. Une première pour elle. Un coup de maitre. Vaucluse MatinC’est une Fabienne Babe à la fois sombre et lumineuse qui pense, se révolte, célèbre la vie coûte que coûte dans un monde d’atrocités refusant la proposition de sa mère d’en finir en se jetant sur les fils électriques. L’Echo RépublicainCette petite fille est admirablement interprétée par Fabienne Babe. Elle joue à la fois avec sa voix et son corps. Sur scène, pas de décor, un plateau nu, seulement cette comédienne qui va pendant plus d’une heure nous envoûter et nous émouvoir. Fabienne Babe actrice de cinéma a à son actif plus d’une trentaine de films avec de grands metteurs en scène tels Les frères Dardenne, Ken Loach, André Téchiné, Jacques Rivette, Maurice Pialat … REG’ARTSC’est une force de la nature qui s’exprime sur les planches à travers la voix de Fabienne Babe. Les différentes péripéties au cœur de l’enfer hitlérien se vit en musique. Le spectateur est emporté vers un voyage spatio-temporel sans nom au rythme des styles musicaux. Dans cette pièce à l’architecture très étudiée sont distillés des éléments de fantaisie qui l’allègent et laissent souffler le spectateur. Kiss City« Je ne vais pas mourir maintenant » Cette pièce est un symbole d’espoir. Cet espoir qui ne quittera jamais la petite fille et qui l’aidera à tenir, à soutenir l’insoutenable. Selection SortiesFabienne Babe nous bouleverse par son jeu engagé, puissant et chaleureux qui réussit la performance de nous projeter dans l’âme de cet enfant. Une performance exceptionnelle et remarquable. Arts Culture EvasionsFabienne Babe transmet au spectateur tout l’énergie, la lucidité et l’indocilité de cette petite fille qui a survécu à la barbarie nazie. Cette pièce raisonne aujourd’hui avec l’actualité en Ukraine, en Syrie et dans bien d’autres pays soumis à la dictature. ThéaToileUne pièce remarquable. Fabienne Babe incarne à merveille cette petite fille, ses peurs, son désespoir, sa furieuse envie de vivre. Cette pièce qui mêle chant, danse et gestuelle maitrisés est une prouesse exceptionnelle pour un sujet très difficile. Pitchipoï est la voix de ce que l’on ne devra jamais oublier. Watercolor and Books ParisRemarquable ! Vous resterez abasourdi autant qu’ébahi devant cette interprétation venant à faire revivre la voix et l’esprit de cette enfant au destin tragique. Cette pièce vous donnera à entrevoir l’horreur de la bêtise humaine et vous fera ressentir toute l’imprégnation que chacune de nos expériences peut avoir sur nous-même et le vivant. Revue-Spectacle

Essaion de Paris

6 rue Pierre au Lard Paris 75004

