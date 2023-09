COMMENT VA LE MONDE Essaion de Paris Paris Catégorie d’Évènement: Paris COMMENT VA LE MONDE Essaion de Paris Paris, 1 octobre 2023, Paris. COMMENT VA LE MONDE Essaion de Paris a lieu à la date du 2023-10-01 à 17:45:00.

Tarif : 17 à 27.5 euros. Le grand récif de notre servilisation. Exaltation politico-poétique avec les textes de Marc Favreau, le clown philosophe québécois SOL. Premier volet du triptyque autour des mots de « SOL », joués par une fantastique arlequine, funambule sur la concorde des rires, qui emplit nos têtes de vertiges surréalistes et dérange avec bonheur notre conformisme encroûté. Un fou du roi pour une démocratie à décrasser.Auteur : Marc FavreauMise en scène : Michel BruzatDistribution : Marie ThomasCréation lumière : Franck RoncièreCostumes : Dolores Alvez BruzatDurée : 70 min Réservez votre billet ici Essaion de Paris

